Nainggolan, frecciata a Conte: "Ho giocato solo otto minuti e mi indicava come il responsabile di tutto"

Radja Nainggolan è tornato a Cagliari dopo una breve parentesi all'Inter. Il belga ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui non ha risparmiato una frecciatina ad Antonio Conte: "In nerazzurro ho avuto un grandissimo tecnico, ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Non ho aperto polemiche a quei tempi, non lo faccio ora. E' andata così. Sono sano, integro. Non ho mancato un allenamento, non faccio un minuto di ritardo".

Calciomercato Lazio, Vavro-Genoa al bivio: i dettagli

Covid-19 / Le nuove norme in vigore a partire dal 7 gennaio

TORNA ALLA HOME PAGE