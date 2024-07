Napoli, Conte colpito da Cheddira: il futuro di Simeone sembra segnato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prende forma il primo Napoli di Conte. In attesa di capire chi sarà il centravanti titolare - c'è l'accordo con Lukaku ma deve prima partire Osimhen - il tecnico pugliese studia anche le alternative offensive. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Conte è rimasto molto colpito dall'applicazione e dalle qualità tecniche di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli rientrato dopo il prestito al Frosinone. Può essere proprio il marocchino la prima riserva offensiva degli azzurri. La scelta del tecnico spinge Simeone sempre più lontano dalla Campania. L'argentino vuole più spazio e più minuti che a Napoli rischia di non trovare. La cessione per l'ex Genoa e Verona sembra la soluzione più probabile. E' stato accostato anche alla Lazio che prima deve risolvere la questione uscite. Poco più di un mese per delineare il futuro del Cholito.