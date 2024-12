Napoli, Conte: "Gara equilibrata ma il terzo gol ci ha tagliato le gambe"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli esce agli ottavi di finale di Coppa Italia per mano di una Lazio perfetta che all'Olimpico si è imposta per 3-1 con una tripletta di Noslin. Al termine della gara il tecnico degli azzurri Conte ha così commentato il ko ai microfoni di Mediaset: "Deluso? Non sono deluso, spiace essere usciti da una competizione. Sapevamo che fare questa scelta (di schierare molti titolari, ndr) poteva portare dei rischi però noi dovevamo fare una scelta perché tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una gara ufficiale se non quella con il Palermo di Coppa Italia. Per un processo di crescita oggi avevi bisogno di testare e di dare l’opportunità a tutti i calciatori che si impegnano e danno l’anima per tutta la settimana. C’è dispiacere però al tempo stesso c’era la necessità di fare delle valutazioni. La partita è stata alla fine equilibrata, 50% di possesso, anche i calci d’angolo sono stati gli stessi, sicuramente dovevamo fare più attenzione sui gol concessi. Il terzo gol pronti via a inizio secondo tempo ci ha tagliato le gambe. Favoriti in campionato? Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi, andiamo avanti per la nostra strada e lasciamo agli altri le considerazioni".