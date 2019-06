Napoli, De Laurentiis: "Molte squadre diranno la loro, come la Lazio"

La Lazio si prepara ad affrontare un campionato pieno di novità, i club si stanno muovendo per rinforzare le rispettive rose. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, anche il presidente del Napoli De Laurentiis ha detto la sua: "Ci saranno delle gare bellissime, sarà un campionato con tante squadre che faranno divertire e diranno la loro. Come la Juventus, ad esempio, ma anche il Torino, la Fiorentina, la Lazio, la Roma. Ci saranno scazzottamenti a destra e a sinistra, i tifosi non potranno che esserne felici".

