Napoli, Gattuso su Maradona: "Diego una leggenda, a Napoli è più importante di San Gennaro"

Una serata che la città di Napoli non scorderà mai, un popolo riunito nel ricordo per il più grande di tutti, per il figlio di Napoli Diego Armando Maradona scomparso nel pomeriggio di ieri. Al termine del match il tecnico dei partenopei, Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 2-0 sul Rijeka e per dire la sua sul Pibe de Oro: “Ho tanti bei ricordi di Maradona, ho avuto la possibilità di parlare molte volte con lui. E’ morto ma non morirà mai perché ha fatto tante cose straordinarie, ha sbagliato nella vita privata ma quello che ha fatto rimarrà per sempre. Già ieri si vedeva che la città respirava un’aria diversa, è stata una grande perdita ma Diego è una leggenda, di un altro pianeta. Il rammarico è di non avergli dato qualche scarpata (ride, ndr). Spero faccia compagnia a tanti personaggi, e anche a mia sorella. In città se ne parlerà per molto tempo, noi abbiamo il dovere di guardare avanti. Lo rispetteremo sperando di poter dedicargli qualcosa di importante. Diego non è stato solo un giocatore ma è l'orgoglio di questa città che ha indossato la maglia numero 10. Qui non so se è più importante San Gennaro o Maradona in questa città".

