Napoli - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Superato, non senza qualche difficoltà, lo scoglio Benevento, la Lazio torna subito in campo e lo fa con uno scontro diretto in zona Champions. Nel turno infrasettimanale di Serie A, i biancocelesti fanno visita al Napoli reduce dal pareggio casalingo contro la capolista Inter. Il match è in programma giovedì 22 aprile ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN TV E STREAMING

Napoli - Lazio sarà visibile in tv su Sky Sport. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.