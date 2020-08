Napoli - Lazio, Ghoulam: "Vincere stasera anche in vista del Barcellona"

Manca sempre meno al match tra Napoli e Lazio, gara fondamentale per i biancocelesti che inseguono Inter e Atalanta per un posto sul podio. Ai microfoni di Sky Sport, il terzino sinistro partenopeo Faouzi Ghoulam, ha così presentato la sfida: “La partita di stasera è molto importante per noi anche in ottica Barcellona, per la fiducia e per mantenere la nostra mentalità vincente. Vogliamo finire bene la stagione contro i biancocelesti”.

