Napoli - Lazio, Insigne: "Con Sarri un grande percorso, Spalletti ha portato altre idee"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lorenzo Insigne ha parlato della vittoria del suo Napoli contro la Lazio, tornando indietro nel tempo all'esperienza vissuta con Maurizio Sarri in panchina. Il capitano della squadra azzurra, ora guidata da Luciano Spalletti, ha spiegato: "Con Sarri abbiamo fatto un grande percorso, siamo andati vicini a vincere il trofeo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Spalletti ha portato altre idee, altro gioco. Questo gap lo stiamo colmando piano piano, ogni gara scendiamo in campo per giocarcela e vincerla. Anche a Milano potevamo pareggiare, l'abbiamo analizzato tanto in settimana. Oggi siamo scesi in campo con la consapevolezza di essere una grande squadraa, l'abbiamo dimostrato".

RINNOVO - "Spero che i tifosi si siano divertiti sia prima che dopo, abbiamo fatto una grande prestazione, volevamo ricordare Diego con una grande prova. Abbiamo poco tempo, tra due giorni dovremo rigiocare e recuperare le energie. Il Sassuolo ha vinto col Milan, dobbiamo farci trovare pronti. Sto cercando di esssere più spensierato possibile in campo, il mio procuratore sta parlando con la società, non spetta solamente a me. Sono sereno e penso solo a giocare".

