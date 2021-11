Napoli - Lazio, presentata la statua di Maradona prima del match - FT & VD

Allo stadio 'Diego Armando Maradona' sono iniziate le celebrazioni per il Pibe de Oro a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli - Lazio. E' stata presentata al pubblico la statua dedicata all'argentino, che poi ha fatto il giro di campo accompagnata dall'ovazione generale. "Diego, Diego" canta lo stadio, come se il 'diez' stesse per entrare sul terreno di gioco. Il campione assoluto verrà omaggiato anche dalla squadra con una maglia speciale per la partita.