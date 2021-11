Napoli-Lazio, presente un ospite d'eccezione al Maradona: di chi si tratta

Per la Lazio non c'è un attimo di respiro. Dopo la lontana e complicata la trasferta di Mosca, i biancocelesti torneranno in Italia e, domenica sera, affronteranno il Napoli al Maradona. Sarà una gara speciale perché la prima nello stadio intitolato a Diego dopo un anno dalla sua scomparsa. Il capoluogo campano sta celebrando e continuerà ad omaggiare fino a domenica l'anniversario della morte dl Pibe de Oro. In occasione del match contro Immobile e compagni, oltre a inaugurare la statua dedicata al numero 10 argentino, il club partenopeo ha invitato anche un ospite d'eccezione. Per l'occasione, infatti, sarà presente sugli spalti del il presidente FIFA Gianni Infantino, così come ha annunciato Stefano Ceci, amico e Manager di Diego.