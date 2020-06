Napoli, Mertens: "Abbiamo vinto da squadra. Io in quarantena come se fossi in vacanza"

Intervenuto ai microfoni di Rai Uno a qualche minuto dal triplice fischio della finale tra Napoli e Juventus, Dries Mertens ha commentato il trionfo in Coppa Italia: "Abbiamo continuato a lavorare, siamo rimasti a Napoli, il mister e il suo staff ci hanno dato tutto. Quando giochi a Napoli è sempre speciale. Oggi abbiamo vinto come squadra, abbiamo iniziato durante la quarantena. De Laurentiis ha tolto le multe? Non ho sentito bene, aspettiamo (ride, ndr). Rinnovo? Ho pensato tanto al gruppo, all’allenatore e al suo staff, ai giocatori. E poi c’è la città. In quarantena era come se fossi in vacanza, è lì che ho deciso. Cosa ha dato Gattuso in più? Un palleggio che è meglio per la nostra squadra. Con Ancelotti quando abbiamo giocato in Champions abbiamo fatto bene. L’importanza di Gattuso si è vista anche oggi, dal modo in cui l’abbiamo festeggiato. La voglia di vincere è tanta".

Napoli, Gattuso: "Adesso proviamo a centrare la Champions League"

