Napoli, Spalletti: "Lazio corta e aggressiva, Sarri conosce il calcio. Assenze? Niente alibi"

A pochissimi minuti dal fischio d'inizio di Napoli - Lazio, Luciano Spalletti ha parlato del match ai microfoni di Dazn: "Questo mito lo sentiamo molto vicino, i calciatori spesso parlano di lui. Ho detto più volte che non è stato tanto quello che lui ha fatto vedere, ma lo smarrimento quando è venuto a mancare. Questo fa vedere la grandezza. Anguissa? Si può sostituire, come tutti. Non dobbiamo mai avere alibi. Nell’ultima partita d’Europa League ci siamo meritati di perdere. Questi momenti li dovranno superare e subire tutti, bisogna affrontarli in maniera corretta e andare oltre".

GLI AVVERSARI - "Che Lazio mi aspetto? Quella che si aspettano tutti. Una Lazio organizzata, Sarri conosce il calcio e come si fa il suo mestiere. Ha un livello di qualità altissimo. Squadra corta, aggressiva, che giocherà la partita in maniera continuativa nell'arco dei 90'. Noi dobbiamo fare altrettanto e usare le nostre armi che sono di pari livello".

