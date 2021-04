Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sui nazionali italiani

Un vero e proprio focolaio quello che si è verificato nella Nazionale italiana dopo gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar. Dopo Bonucci, Florenzi e Verratti oggi sono emerse le positività anche di Sirigu, Grifo e Cragno oltre ai cinque componenti dello staff. Il Napoli però può tirare un sopiro di sollievo, in vista della gara di mercoledì contro la Juventus: i tamponi effettuati oggi hanno infatti dato tutti esito negativo. Questo il comunicato: "Negativi al Covid-19 i tamponi supplementari effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri". I tre nazionali sono Insigne, Meret e Di Lorenzo.

