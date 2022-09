Nations League, Albania beffata nel recupero: spezzone per Hysaj

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'ultima partita della fase a gironi di Nations League, l'Albania pareggia in casa contro l'Islanda. A Tirana la serata si mette subito bene per gli uomini di Reja che dopo 11 minuti si trovano avanti di un uomo, a causa dell'espulsione di Gunnarsson, e dopo 35 anche di un gol, grazie alla rete del difensore Lenjani. Sembra una gara tutta in discesa per i padroni di casa che vengono raggiunti al 97esimo dal gol di Anderson. Che beffa per l'Albania che non riesce nel sorpasso in classifica proprio all'Islanda. Hysaj e compagni chiudono al terzo posto, subito sopra alla Russia che per ovvi motivi non ha disputato nemmeno una partita. Per il terzino della Lazio, 13 minuti più recupero in campo. L'ex Napoli e Empoli, infatti, è subentrato al 77' a Lenjani nel ruolo di terzino sinistro.