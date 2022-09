Nations League, Hysaj viene beffato da Israele: l’Albania di Reja va ko

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Termina con grande sorpresa per 2-1 la partita Israele-Albania. La quinta giornata di Nations League del gruppo F è tutta in salita per Elseid Hysaj. Per la squadra di Edoardo Reja, ex allenatore della Lazio, si mette male sin dal primo minuto quando va ko con la rete di Weissman. L’Albania di Hysaj non si demoralizza e risponde con Uzuni che però viene beffato sul finale da Baribo al 92’. Il terzino della Lazio rimane deluso dalla prestazione collettiva e spera così di invertire la rotta subito contro l’Islanda. Per gli albanesi solo 1 punto in classifica, servirà vincere martedì per salvarsi e staccare almeno il secondo posto.