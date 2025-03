Nations League, Isaksen MVP della Danimarca: i laziali impazziscono sui social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come l'Italia, anche la Danimarca ieri ha disputato la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League, vincendo per 1-0 contro il Portogallo. Gustav Isaksen ha giocato per quasi tutti i 90 minuti (sostituito all'87' per far posto a Dorgu), mettendo in campo una prestazione di altissimo livello, tanto che nonostante il gol vittoria porti la firma di Hojlund, è stato il laziale a prendersi il riconoscimento di Player Of The Match.

Ecco lo scatto pubblicato dalla federazione danese sui propri profili social. Gustav tiene stretto il premio tra le mani mentre sorride: "Giocatore del match. Dopo una grande partita, i tifosi danesi hanno votato e scelto Gustav Isaksen". Tantissimi i commenti dei tifosi della Lazio: "Grande Gustav, meriti tutto" e c'è già chi si preoccupa per averlo fresco e scattante al ritorno a Formello "Fatelo riposare".