Nations League, la rivincita della Norvegia: Haaland punisce la Serbia

Una sfida dal sapore di rivalsa quella tra Serbia e Norvegia andata in scena questa sera allo Stadion Rajko Mitić, valida per la prima giornata di Nations League. La squadra di Stale Solbakken non ha ben digerito la mancata qualificazione all’Europeo, persa proprio contro i ragazzi di Stojkovic che si imposero per 2 a 1 grazie a un provvidenziale Sergej Milinkovic Savic. Stavolta, ad avere la meglio sono stati Haaland e compagni. Il neoacquisto del Manchester City ha sbloccato il risultato al 26’ del primo tempo, siglando la rete dello 0 a 1. Vantaggio che è stato mantenuto inalterato per tutta la durata della partita. 90’ intensi per il centrocampista biancoceleste che però in questa occasione non è riuscito a lasciare il segno.

