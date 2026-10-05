Nations League, valanga Francia in rimonta sul Belgio: Italia seconda
05.10.2026 23:02 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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L’Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna e sale al secondo posto del girone 1 di Lega A di Nations League. Nell’altro campo infatti la Francia regola a Saint-Denis 4-1 il Belgio. In realtà fino al 77’ a condurre allo Stade de France era il Belgio grazie al gol di Lukebakio al 35’. Doué proprio al 77’, Cherki all’81’, Olise all’88’ e al 91’ ribaltano il risultato, regalano la prima vittoria casalinga al ct Zidane e permettono alla Francia di allungare in classifica a 10 punti. Il Belgio rimane a quota 6, davanti alla Turchia ferma a 0.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.