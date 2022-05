Nazionale, azzurri in campo a Coverciano: gli scatti dei biancocelesti - FT

Dopo la deludente mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, l'Italia si ritrova a Coverciano per preparare gli impegni di giugno. Prima la Finalissima con l'Argentina a Wembley e poi la Nations League per la squadra di Mancini che, tra i convocati, ha scelto anche tre biancocelsti. In campo per l'allenamento Zaccagni, Luiz Felipe e Lazzari. Di seguito le foto dei tre laziali in campo nella giornata di oggi.