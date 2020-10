Nazionale, Bonucci: "Siamo qui per far rinascere l'orgoglio italiano"

Giornata di viglia in casa Italia in vista della gara di domani che vedrà gli azzurri di Mancini sfidare la Polonia in Nations League. Il difensore Leonardo Bonucci, unitosi solo ieri al gruppo dopo aver terminato l'isolamento con la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Rai Sport: "Ci siamo allenati talmente tanto in questi giorni che non ci siamo resi conto che è da tanto che non giochiamo una partita. È bello far parte di questo gruppo, sarà belle scendere in campo domani sera, mettendoci alle spalle tutte le polemiche della partita che non si è giocata domenica scorsa".

GRUPPO - "Ci sono state le idee ben chiare, abbiamo intrapreso un percorso avendo fiducia nel mister e nel calcio che vuole attuale. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l'esperienza e la spensieratezza dei giovani. Un mix che ci ha portato ad essere qui per far rinascere l'orgoglio italiano".

