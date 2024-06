Nazionale, Jacobelli: "Sono arrivati segnali importanti. Conterà molto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani del test dell'Italia con la Bosnia, che ha preceduto la partenza per la Germania, Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sulla prestazione della Nazionale esprimendo anche le sue aspettative sull'Europeo. Le parole: "Mi sono piaciuto le parole di Donnarumma, che ha visto segni di continuità col gruppo del 2021. Credo che l'amichevole con la Bosnia abbia confermato i progressi della squadra, non vedo formazioni che siano così scintillanti come gioco, visto anche il momento della stagione. Mi piace che Spalletti fin dal primo giorno abbia battuto sul tasto che ognuno si ricordi cosa significa questa maglia e i valori di questa Nazionale. Sono arrivati segnali molto importanti. E poi conterà molto la prima partita contro l'Albania, servirà partire col piede giusto. La capacità di Spalletti in queste ultime amichevoli di studiare assetti tattici e variarli a seconda dei giocatori che ha e degli avversari è qualcosa d'importante. Questa squadra ha mostrato una condizione non ottimale ma già di miglior livello rispetto a prima".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE