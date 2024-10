Nazionale, Soncin: "Manca solo la continuità. Con Piemonte e Giacinti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro Malta, il ct della Nazionale Femminile è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara al Tre Fontane e fare il punto della situazione sulla squadra. Le parole di Soncin: "Sono due partite diverse che devono avere un minimo comune denominatore che è quello della mentalità, abbiamo scelto queste due avversarie per permettere alle ragazze un percorso di crescita perché se vogliamo stare fra le grandi dobbiamo affrontare tutte le squadre allo stesso modo, con la stessa mentalità e lo stesso approccio. Poi ovviamente saranno due gare diverse dal punto di vista tattico, tecnico, strategico e dell’impatto, ma stiamo lavorando sulla nostra identità e questo viene prima di qualsiasi avversario".

"Parlare adesso della squadra che andrà in Svizzera è prematuro, ci sono ancora tanti mesi, tante partite che le ragazze dovranno giocare con i rispettivi club. L’obiettivo non è costruire oggi per la Svizzera, ma essere pronte per la sfida contro Malta. Fare la prestazione è quello che cerchiamo di fare sempre, anche se cambiano gli aspetti tattici e strategici, ma è quello che abbiamo cercato di fare in tutte queste partite. Abbiamo cambiato sistemi, ma certi principi e convinzioni che abbiamo sono stati mantenuti e così sarà anche nelle prossime. Non parlo assolutamente di formazione sperimentale, come ho detto la Nazionale va conquistata e le ragazze che sono qui possono tutte giocare da titolari, poi essendo in un momento delicato della stagione dovrò gestire al meglio le forze di tutte le calciatrici con l’obiettivo però di mettere in campo due formazioni altamente competitive”

"Cosa manca a questa nazionale per arrivare al livello di quelle più forti? Soltanto la continuità in questi approcci, abbiamo dimostrato sul campo di avere le qualità di competere con tutte, che ci sono ancora troppi pregiudizi nei loro confronti , stanno facendo dei percorsi incredibili anche con i club di cui noi stiamo raccogliendo i frutti.

"C’è già stata a inizio del percorso in Nations League in cui giocarono Piemonte e Giacinti assieme. Le valutazioni che facciamo non dipendono solo dal punto di vista tattico, ma anche dal momento di forma, della strategia di gara".

