Nazionale, Spalletti: "Abbiamo dato un bel segnale. Giovani? Diamogli spazio"

TUTTOmercatoWEB.com

All'indomani della vittoria dell'Italia contro Israele, ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, il ct Spalletti ha fatto un bilancio delle sfide disputate in queste settimane: "Abbiamo confermato ciò che si era visto nelle gare precedenti, una squadra tosta che è stata sempre in equilibrio e mai presuntuosa anche una volta in vantaggio. È un bel segnale. La squadra sa sempre cosa fare in campo. Siamo più leggeri, ma non superficiali. Siamo leggeri nella conoscenza e allora diventa più facile perché so cosa devo fare durante i 90 minuti. E poi abbiamo avuto qualità perché loro si erano messi davanti l'area di rigore e per fare quattro gol ci vuole qualità".

"Cosa chiedo ai ragazzi? Intanto dobbiamo andare lì e farlo sul campo, non è facile. Ma noi andremo in Belgio per vincere la partita, dobbiamo fare la gara dall'inizio come a Udine senza perderci in pensieri che possono portare distrazioni. Non si va in Belgio per difenderci, si vorrà vincere la partita". E sui giovani: "Ci sono dei ragazzi forti che pigiano da sotto e quando fanno vedere che sono professionisti e hanno qualità come ha fatto Daniel Maldini in questa occasione bisogna fargli spazio".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE