Nazionale, Zaccagni non sta nella pelle: "Ci siamo, si parte!" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 15 giugno l'Italia farà il suo esordio all'Europeo contro l'Albania. Gli azzurri sono in partenza, lasceranno l'Italia per raggiungere la Germania e il loro quartier generale in cui si alleneranno e prepareranno le sfide con l'obiettivo di difendere il titolo di campioni in carica e arrivare quanto più lontano possibile nella competizione. Non vede l'ora Mattia Zaccagni, tra i 26 convocati dal ct Spalletti. Il biancoceleste freme e con un post condiviso sul suo profilo Instagram ha dato voce all'emozione del momento. Due scatti che lo ritraggono con la maglia della Nazionale accompagnati dal messaggio: "Ci siamo! Si parte! FORZA AZZURRI".

