Nazionali, la Serbia di Milinkovic piega la Svezia: ingenuità per il Sergente

La Svezia crolla contro una Serbia imponente che vince per 4-1. Nella quinta giornata di Nations League del gruppo H, Mitrovic firma una tripletta personale e poi, a sigillare il risultato ci pensa Lukic al 70’. Grande risposta la loro che hanno reagito in grande stile al gol dell’1-0 firmato da Claesson. Ottima prestazione quella dei serbi contro la squadra di Andersson che dopo aver subìto la rimonta è stata completamente piegata dalla supremazia dei padroni di casa. Tra i protagonisti anche Sergej Milinkovic-Savic che si è reso ancora una volta imprescindibile per il gioco di Stojkovic. La mezzala biancoceleste ha giocato nel 3-5-2. Vecchio stile, molto noto in casa Lazio quando ai tempi di Simone Inzaghi, il Sergente giocava con lo stesso modulo. Il ritorno ai tempi passati non ha per niente affatto condizionato Milinkovic che ha disputato 90’ minuti pieni di classe e qualità. Pecca solo al 67’ quando riceve un cartellino giallo per ammonizione. Così, la Serbia vola a quota 10 punti insieme alla Norvegia con cui si aggiudicherà la vetta martedì 27 settembre.