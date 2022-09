Nazionali quanti guai! Da Immobile a Maignan: tutti gli infortunati della Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un ritorno dalla pausa Nazionali difficile per molti club di Serie A. Sono tanti infatti i calciatori che si sono infortunati scendendo in campo per le gare di Nations League e per le amichevoli. L'ultimo in ordine temporale è Marcelo Brozovic, il croato ha rimediato uno stiramento nella gara contro l'Austria e dovrà stare fermo per circa 3-4 settimane. Non va meglio al Milan che ha perso il suo portiere Maignan a causa di una lesione al muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro.

Sarri spera di recuperare Immobile tornato a Roma in anticipo dopo la tribuna contro l'Inghilterra. Il bomber ha infatti un'edema al bicipite femorale della coscia destra. Guai anche per Gasperini che dovrà valutare le condizioni di Demiral e Koopmeiners, fastidio muscolare per il primo e trauma cranico per il secondo rimediato nella gara contro la Polonia. La Juventus perde Miretti, trauma alla caviglia destra, e lo Spezia di Gotti dovrà fare a meno di Kovalenko (lesione di primo grado dell’adduttore lungo sinistro) e di Reca (distrazione muscolare). Fastidio all'adduttore per Pellegri che quindi non potrà scendere in campo con il Torino.