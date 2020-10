NBA, i Lakers battono gli Heat a gara 6 e si laureano campioni: LeBron James MVP delle finals

Termina qui la cavalcata dell'NBA 2019/2020, a laurearsi campioni sono i Los Angeles Lakers dopo delle finals combattute contro i Miami Heat. La particolarissima serie giocata nella bolla di Orlando e senza pubblico per le disposizioni anti Covid si chiude a gara 6 con un 4-2 in favore dei Lakers, 93-106 il punteggio finale del match che chiude la stagione. A vincere il premio di MVP delle finals è LeBron James e lo fa per la quarta volta con tre squadre diverse (Heat, Cavaliers, Lakers): nessuno come lui, che conquista anche il suo quarto anello in carriera. Un trionfo speciale quello dei Lakers, dedicato da tutti alla memoria di Kobe Bryant.

