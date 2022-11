"Ne mangiarono sette", lo sfottò degli argentini ai brasiliani che ricorda Klose - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mondiali in Qatar, tra storia e rivalità. Siamo entrati nel vivo della competizione più importante del mondo e, giorno dopo giorno, tutte le squadre stanno facendo il loro esordio. Oggi è stato il turno dell'Argentina che ha affrontato l'Arabia Saudita nello stadio in cui si disputerà la finale. Ci sono grandi aspettative sull'Albiceleste raggiunta in Asia da tantissimi tifosi pronti a supportare la compagine di Scaloni con cori e bandiere e ad accompagnarla nell'ultima chance di capitan Messi. La Pulce, insieme al mito di Maradona, presnete sulle magliette e sugli striscioni argentini. Ma in Qatar c'è anche spazio per gli sfottò e antiche rivalità. I tifosi argentini, infatti, mentre si dirigevano allo stadio non hanno perso l'occasione per prendere in giro alcuni tifosi brasiliani presenti ricordando loro la terribile sconfitta casalinga per 7-1 contro la Germania di Klose nei Mondiali del 2014. "Ne mangiarono sette", cantano i biancoazzurri che accendono ancora di più la sifda a distanza tra le due potenze sudamericane, tra Argentina e Brasile, tra Messi e Neymar,

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL CORO