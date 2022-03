“Non puoi immaginare cosa sei stato per me bambino”, Di Canio racconta Pino Wilson

© foto di Image Sport

La Lazio piange la scomparsa del suo storico capitano. All'età di 76 anni si è spento Pino Wilson lasciando un grande vuoto nel cuore della gente laziale. Nelle ultime ore molti personaggi del mondo dello sport hanno voluto ricordare l'ex bandiera del club biancoceleste. Tra loro anche Paolo Di Canio che, nel corso di Sky Calcio Club, ha raccontato un aneddoto su Wilson, suo modello e punto di riferimento: "Nel gennaio 2005 ero da poco tornato alla Lazio e andavo spesso al bar del Fosso, vicino all'Olgiata. Pino andava a comprare il giornale, lo vedevo. È stato un idolo di me bambino. Mi ero sempre vergognato di andare a disturbarlo. Una volta mi avvicino e gli chiedo: 'Pino, posso chiederti una foto?'. Lui mi rispose: 'Ma che me la chiedi tu la foto?'. E io: 'Non puoi immaginare cosa sei stato per me da bambino'. Era persona di grande spessore".