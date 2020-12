Novità in Champions League: Siviglia - Chelsea con il VAR a distanza

Nel match di domani tra Siviglia e Chelsea, valido per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League, ci sarà un'importante novità. Per la prima volta l'assistenza del VAR avverrà a distanza. Come riporta alfredopedulla.com, l'arbitro della gara Artur Dias infatti verrà aiutato dai suoi colleghi portoghesi nella sala operativa VAR di Nyon, in Svizzera. Niente monitor attivo dunque allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

