Oddi incensa Baroni: "Il gioco della Lazio il migliore in Italia. Mentre la Roma con Juric..."

Giancarlo Oddi, bandiera laziale, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Como - Lazio. L'ex difensore ci ha tenuto particolarmente a incensare Baroni e il gioco della sua quadra. Ecco di seguito le sue parole: "Sarebbe perfetto superare la Juventus dopo la gara di Torino. Mi aspetto la solita Lazio che mi fa divertire, a prescindere dal risultato. Per me gioca il miglior calcio d'Italia. Il gioco della Roma? Juric non mi piace, ma già dai tempi del Torino. Questione di gusti, ci mancherebbe altro. Fine effetto sorpresa? Sì, dopo 4-5 partite si conoscono tutte. Ora chi gioca contro la Lazio sa chi affronta, prima si sapeva che giocasse in un certo modo ma non che si potessero raggiungere risultati importanti. La Lazio gioca con un 2-4-4, nessuno gioca così. Baroni sta facendo un ottimo lavoro e deve continuare così, non deve avere paura di attaccare e non deve fermarsi davanti alle sconfitte".