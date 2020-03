Oddi: "La Lazio ha il miglior gioco del campionato, è un piacere vederla"

Pratica Bologna archiviata, tre punti che permettono alla Lazio di essere prima. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "Col Bologna è stata la gara che ci aspettavamo, il gol di Luis Alberto ha facilitato le cose. Penetrare nella loro difesa era facile. Fortunatamente il Var ha fatto il suo dovere, sul 2 a 0 rischi sempre di far riaprire all'avversario la partita. La Lazio sta continuando questa cavalcata, è la squadra che dimostra di avere il miglior gioco in Italia. La Juventus non mi soddisfa, l'Inter stessa cosa. Sono due compagini noiose da vedere. Vedere i biancocelesti è un piacere, chiunque gioca fa bene".

