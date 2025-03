Oddi sicuro: "Mi fido di questa Lazio. Tavares lo terrei, Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È un momento di stanca per la Lazio, soprattutto dopo la brutta batosta subita a Bologna per 5-0. Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha analizzato il momento della squadra di Baroni, soffermandosi anche su alcuni singoli. In particolare ha parlato della crescita di Isaksen, di Rovella e del rendimento di Nuno Tavares. Di seguito le sue parole.

"La Lazio è stanca ma non credo che non ne abbia più; è una squadra importante, ha giocato un gran bel calcio fino ad un certo punto e ora ci riposeremo in questa pausa: credo sia giusto non essere pessimisti. Mi fido di questa Lazio, dell’allenatore e dei giocatori. Fino ad un mese fa ci hanno fatto vedere belle cose e adesso è un peccato buttare al vento un girone di andata importante".

“Isaksen è migliorato molto, poi sono i risultati che ti fanno credere più in te stesso. Rovella è diventato un giocatore importante quindi è giusto che sia nel giro della Nazionale. Tavares? Quando fa le sue discese sulla fascia mi fa esultare, se ha problemi fisici è chiaro che ha bisogno di recupero visto il lavoro che fa. Perderlo sarebbe un peccato, bisognerebbe trovare la chiave per impiegarlo nel modo giusto. Io me lo terrei, mi piace moltissimo e mi entusiasma”.