Ognibene: "Lazio e spirito di socialità. I fondatori erano ragazzi del popolo"

Anche il Consigliere Regionale del Lazio, Daniele Ognibene, è presente questa mattina in Piazza della Libertà per l'inaugurazione della festa biancoceleste per i 120 anni di storia. Si è fermato ai microfoni dei cronisti presenti per commentare l'evento e non solo: "Arriva in un momento bellissimo, ed è un aspetto non marginale. La Lazio ci sta dando grandi soddisfazioni. C'è da dire che noi siamo unici in Europa: festeggiamo il nostro compleanno in un luogo e in un giorno ben definito. C'è una targa che lo ricorda, ma l'aspetto più importante è lo spirito dei fondatori della Lazio che si ritrovarono per fondare una società che unisse i colori della sportività, ma soprattutto lo fecero come ragazzi del popolo: questo è il nostro marchio di fabbrica. Questi 120 anni sono una data importantissima: si sono attraversati momenti difficili in questi anni, ma la Polisportiva ha sempre messo in primo piano lo spirito della socialità: migliaia di ragazzi si riuniscono, in svariate discipline, con i colori biancocelesti. Dal basket in carrozzina, al bowling: l'aspetto sociale va sottolineato ed è sempre di primaria importanza per la Lazio".

Lazio, villaggio biancoceleste in Piazza della Libertà

Diaconale: "Scudetto? Sognare non è proibito"

TORNA ALLA HOMEPAGE