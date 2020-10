Onofri: "Lazio, la Sampdoria può essere pericolosa"

Sampdoria nel mirino, la Lazio continua a prepararsi e punta il prossimo avversario. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Onofri: "La Samp ha fatto un mercato che nessuno si aspettava. I vari Candreva e Keita hanno alzato il livello. Certo c'è sempre il problema in avanti dettata dall'età di Quagliarella. Nell'ultima gara, Ranieri ha riportato la squadra al livello del pre-lockdown. E' una squadra quadrada che riesce ad ottenere i risultati. E' partito Linetty e basta, per la Lazio sarà pericolosa, ma per il modo di giocare la Samp rende meglio in trasferta. Coronavirus? La domanda è, il calcio deve davvero andare avanti? In questo momento non mi sembra che ci siano le condizioni dell'estate. La gara del Genoa contro il Napoli, per esempio, non doveva essere giocata, è diventato un confronto assolutamente non proponobile a causa di tutto quello che era accaduto. I club non hanno colpe se hanno giocatori positivi. Non vedo come questo campionato possa andare avanti così"

