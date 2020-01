Orrico: "Lazio, hai il centrocampo più forte di Italia. E la percentuale Scudetto..."

Il campionato straordinario della Lazio è sotto gli occhi di tutti, i biancocelesti non vogliono far scappare Juventus e Inter. Ai microfoni di TMW è intervenuto Corrado Orrico: "Per me la Lazio può vincere lo Scudetto. Mi piace perchè ha un centrocampo fantastico. Leiva fa da schermo davanti alla difesa ed è sontuoso e poi l'arretramento di venti metri di Luis Alberto e Milinkovic è stata una bella intuizione. Ha dato un tono tecnico e tattico ala squadra. Con Correa la Lazio si trova a giocare con quattro grandi calciatori. E' il miglior centrocampo d'Italia. Come percentuali scudetto dico 50% Juve, 30% Inter, 20% Lazio".

