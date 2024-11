Orsi durissimo: "Roma senza carattere! Addio De Rossi? Un disastro annunciato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi ha parlato della situazione di difficoltà in casa Roma, attaccando sia la squadra che la proprietà. Ecco le sue parole: "Assurdo che un club come la Roma si debba rivolgere a una società esterna per decidere l'allenatore. E infatti si vede come va a finire. Disastro annunciato da quando hanno cambiato De Rossi con Juric, anche se non me l'aspettavo così enorme. Una squadra senza personalità e senza carattere. I leader non lo sono nei fatti, anzi al contrario".

