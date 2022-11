Ozpetek e il nuovo film a Montesacro nel segno di Maestrelli - FOTO

In corso le riprese nel quartiere della Capitale che ha già ospitato pellicole come Ladri di Biciclette e House of Gucci...

Ferzan Ozpetek è pronto a tornare. Il regista turco naturalizzato italiano nel 2023 lancerà il suo nuovo film e per la prima volta lo farà su Netflix. Nuovo Olimpo, questo il titolo della pellicola, si sta girando in questi giorni a Roma ed è ambientato negli anni 70. Tra le location scelte c'è anche lo storico bar di Viale Tirreno. Tra macchine d'epoca e prezzi in lire c'è spazio anche per la Lazio. Nel locale, gestito da tifosi laziali doc, non mancano le foto di Tommaso Maestrelli. In basso qualche scatto, mentre per saperne di più basta cliccare il link a fianco. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO