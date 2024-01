PAGELLE Lazio - Napoli: Gila-Romagnoli reggono, l'attacco punge poco

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Nessuna parata complicata, rischia soltanto una volta con un passaggio in verticale che viene intercettato.

LAZZARI 5,5: Spinge molto meno del solito, non riesce mai ad azionare la velocità turbo. Sarri lo toglie a 20 minuti dalla fine provando a impensierire il Napoli dalla parte opposta con Pellegrini.

Dal 71' PELLEGRINI 6: Venti minuti, troppo poco per combinare qualcosa. Aveva pescato Vecino con un cross sul secondo palo.

GILA 6,5: Reattivo e cattivo, non stecca la prestazione e ora sono tante le partite in stagione in cui si è fatto trovare pronto. Efficace.

ROMAGNOLI 6,5: Sbaglia il tempo soltanto una volta e gli costa il giallo su Politano. L'attacco del Napoli, con il solo Raspadori, crea pochi problemi.

MARUSIC 5,5: Prestazione anonima, anzi, nel primo tempo commette un paio di leggerezze consecutive che potevano costare caro.

GUENDOUZI 5,5: La sostanza, in partite così bloccate, dovrebbe essere accompagnata anche dalla qualità e dalla velocità delle giocate. Tocchi ritardati finiscono per rovinare azioni potenziali. La cosa migliore è il filtrante per Isaksen: quello sì che è un passaggio.

Dal 77' VECINO 6: Una sponda in area, quella che riempie meglio di chiunque altro.

CATALDI 6: Sarri lo sceglie solo per i big match ad alta tensione. Cresce strada facendo, nel secondo tempo va vicino al colpo grosso con un sinistro dal limite.

Dall'84' ROVELLA sv

LUIS ALBERTO 5,5: All'inizio è tra i migliori, alla lunga l'interruttore si spegna inesorabilmente. Poche invenzioni, poco movimento anche da parte degli altri, a dir la verità.

ISAKSEN 6: Quello che ci prova di più, dalla distanza o in percussione. A volte, però, preferisce troppo l'assist alla conclusione personale, anche quando è la soluzione più favorevole. Punta l'uomo, non buca mai il Napoli fino in fondo.

Dall'84' PEDRO sv

CASTELLANOS 5,5: Maledetto fuorigioco, ha tolto dalle sigle il gol dell'anno e ai tifosi in Tevere, abbonati o meno, di godersi l'esultanza, oltre allo spettacolo di quel gesto tecnico. Rovesciata da applausi e purtroppo da bandierina alzata. Poi ci riprova di tacco: in quel caso si richiedeva praticità. Sotto porta deve incidere di più.

FELIPE ANDERSON 5,5: Troppo spento per essere vero, a sinistra o a destra non fa la minima differenza. Si accende, poco poco, giusto nel finale di gara. Non è comunque sufficiente.

ALL. SARRI 6: Un pareggio che non smuove la classifica e nemmeno il morale. Due squadre spuntate, che di punti se ne prendono uno a testa.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini 6; Ostigard 6,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6; Di Lorenzo 6, Demme 5,5 (Gaetano 5,5), Lobotka 7, Zielinski 6 (Dendoncker sv), Mario Rui 6; Politano 6,5 (Lindstrom sv); Raspadori 5,5. All. Mazzarri 6.

