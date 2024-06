Palladino ha scelto il suo futuro: è in sede per la firma del contratto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ci siamo, Raffaele Palladino è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina del dopo Vincenzo Italiano. L'allenatore in arrivo dal Monza, dopo essere arrivato ieri pomeriggio in città col treno, questa mattina si è recato al Viola Park per definire tutte le ultime formalità di un accordo le cui basi erano già state poste nella scorsa settimana. Una scelta forte, precisa e decisa, quella della Fiorentina dopo un triennio comunque positivo con Italiano alla guida in cui la squadra ha raggiunto due volte la finale di Conference League e una la finale di Coppa Italia.