Pallone d'Oro, Kroos e quella frecciata a Messi: "Vince chi se lo merita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Toni Kroos lancia una frecciata al Pallone d'Oro e, secondo molti, anche direttamente a Leo Messi. Nella presentazione di "The Icon League", il conduttore dell'evento ha cominciato a spiegare chi voterà il miglior giocatore del torneo. Sentendo queste parole infatti Kroos si è intromesso con fare divertito affermando: "Non sarà sicuramente come per il Pallone d'Oro, questo è quello che possiamo dire, perché qui vince chi se lo merita". Leggermente imbarazzato il conduttore stesso ha replicato "Questa possiamo modificarla più tardi", ma Kroos con sicurezza ha detto: "No, no, lasciatela così com'è".