Parigi 2024, miracolo azzurro nella pallavolo: Immobile apprezza - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Miracolo azzurro a Parigi. La pallavolo maschile batte ai quarti il Giappone in una partita al cardiopalma. L'Italia, sotto di due set, non si arrende e porta la partita al tie-break. Una grande dimostrazione di forza degli azzurri che in semifinale affronteranno una tra Francia e Germania. Pioggia di complimenti da parte di tifosi e appassionati sui social. Arrivano anche quelli di Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio ha scritto su Instagram condividendo una foto dell'esultanza della nazionale: "Che emozione. Grazie ragazzi. Che cuore".