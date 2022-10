Parlamento Europeo, sì al caricabetteria universale: cosa c'è da sapere

Novità importante per il mondo della tecnologia. Il Parlamento Europeo ha stabilito che telefoni cellulari, tablet e fotocamere...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Svolta per l’Europa. Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva a Strasburgo la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i dispositivi elettronici. CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

