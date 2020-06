Parma, D'Aversa: "Il nostro obiettivo è la salvezza. Con il Torino è fondamentale"

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, in un video pubblicato sui canali ufficiali del club ha presentato la partita di domani contro il Torino: "Le insidie sono quelle di una squadra che, secondo me, ha un valore che non rispecchia la posizione di classifica che occupa in questo momento. Abbiamo visto quanto hanno caricato questa partita e quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che servirà una gara importante soprattutto per noi, perché dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo: questo significa che un risultato positivo ci permetterebbe di avvicinarci molto al nostro obiettivo. Dall’altra parte troveremo una squadra che farà di tutto per vincere una partita. Noi dovremo essere pronti sotto ogni punto di vista, sotto l’aspetto mentale, sotto l’aspetto fisico, della determinazione ma anche e soprattutto della qualità. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra che, non dimentichiamo, lo scorso anno ha fatto un campionato totalmente diverso, una squadra molto importante".

OBIETTIVO SALVEZZA - "Per il nostro obiettivo è fondamentale. Fare un risultato positivo domani significherebbe molto e quindi la nostra volontà, il nostro desiderio, deve essere quello di andare lì a fare risultato per avvicinarci di gran lunga al nostro obiettivo".

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO

LAZIO, PUNTO SUL RINNOVO DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME