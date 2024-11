Parma - Lazio, la "sfida" è anche sugli spalti: record di presenze al Tardini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cresce l'attesa per la sfida di domenica 1° dicembre tra Parma e Lazio e il dato sulle presenze al Tardini ne è la prova. Il settore ospiti è stato polverizzato nel giro di pochissimi minuti nel giorno stesso in cui è stata aperta la vendita dei tagliandi, i tifosi biancocelesti hanno risposto presente e faranno sentire, anche in questa trasferta, alla propria squadra del cuore tutto il loro supporto.

La partita non sarà solo in campo, ma anche sugli spalti perché i supporter dei ducali non sono da meno. Come si legge su Sport Parma, sono già 19mila gli spettatori che si sono assicurati un posto nell'impianto, ma non si esclude che si possa superare il muro dei ventimila. Lo stadio dispone di 22.352 posti a sedere e, fino a qualche giorno fa, in vendita ne erano ancora duemila. A livello numerico dunque, l'afflusso dei tifosi previsto mette nel mirino il record stagione toccato solamente in occasione del match col Milan. Quel giorno erano 21.808 i presenti totali.

