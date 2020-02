Parma - Lazio, probabili formazioni: cambia la difesa, Jony in pre-allarme

PROBABILI FORMAZIONI PARMA - LAZIO - Non solo il punto, di amaro da mandar giù nel post Lazio - Verona ci sono anche le squalifiche con le quali dovrà fare i conti mister Inzaghi. Due, piuttosto pesanti: quelle di Milinkovic e Radu. Per la trasferta di Parma, dunque, il tecnico piacentino appoorterà degli inevitabili cambiamenti sia in difesa che a centrocampo. Davanti a Strakosha chi non mancherà è Acerbi, che potrebbe essere anche spostato sul centrosinistra: opzione da valutare. In quel caso Luiz Felipe agirebbe da centrale con Bastos - favorito su Patric - titolare alla sua destra. Lazzari sarà confermato sulla destra, mentre c'è apprensione attorno alle condizioni di Lulic: il bosniaco ha un problema alla caviglia, venerdì mattina è andato in Paideia per dei controlli e poi non si è allenato. Si scalda Jony. In mezzo al campo Parolo prenderà il posto di Milinkovic agendo sulla stessa linea di Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa spinge per il recupero ma al massimo partirà dalla panchina: prevista la solita coppia Caicedo-Immobile.

CAPITOLO PARMA - Per parlare dei ducali bisogna prima fare la conta degli infortunati: Inglese e Sepe non ci saranno sicuramente; restano da valutare invece Gagliolo, Cornelius, Scozzarella e Kulusevski. A questi va aggiunto come assente anche Gervinho, ancora fuori rosa per i dissidi avuti con la società in chiave mercato. Ecco quindi che D'Aversa avrà tra le mani un vero e proprio enigma. Acciaccati ma recuperati Brugman e Laurini. In porta possibile la conferma di Colombi, positivo a Cagliari, nonostante scalpiti il neoacquisto Radu. Attacco totalmente da inventare, uno tra Sprocati e Caprari potrebbe essere impiegato come prima punta. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Parma - Lazio.

Parma - Lazio

Serie A 2019/20 - 23ª giornata

Stadio Ennio Tardini di Parma - domenica 9 febbraio, ore 18:00

Probabili formazioni:

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Caprari, Kurtic. A disp.: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Laurini, Grassi, Barillà, Sprocati. All.: Roberto D'Aversa.

INDISPONIBILI: Sepe e Inglese. In dubbio Cornelius, Gagliolo, Gervinho, Kulusevski, Scozzarella.

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Darmian, Hernani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Silva, Marusic, D. Anderson, Minala, Lukaku, Lulic, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: in dubbio Cataldi, Lulic e Correa

SQUALIFICATI: Milinkovic, Radu

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

ARBITRO: Di Bello (sez. di Brindisi)

ASSISTENTI: Liberti e Prenna

IV UOMO: Minelli

VAR: Banti

AVAR: Valeriani

