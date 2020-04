Pedro Neto: "A Roma anni difficili ma, tornassi indietro, sceglierei ancora la Lazio"

Pedro Neto, che ha trascorso due anni nella Capitale sponda Lazio, si è trasferito al Wolverhampton dove sta giocando con continuità e mostrando finalmente le sue qualità. L'ex Sporting Braga è tornato a parlare delle stagioni trascorse a Roma ai microfoni di O Jogo: "Prenderei ancora la decisione di andare alla Lazio. È vero, sono stati due anni difficili, ma per fortuna ora ho l’opportunità di mostrare il mio calcio e sento di essere molto migliorato. In Italia sono cresciuto fisicamente e ho imparato a pensare in maniera rapida. E poi ho avuto il piacere di avere come compagno di squadra Nani, un mio idolo sin da bambino”. Poi, il talento si è espresso sul sogno di ripercorrere le orme di Cristiano Ronaldo, un altro portoghese che ha lasciato un segno incredibile in Premier, con la maglia dello United: "Il calcio inglese è quello più incantevole del mondo. Da bambino guardavo le partite di Ronaldo al Manchester United. Era il mio riferimento e pensavo che un giorno mi sarebbe piaciuto giocare in Premier. Per me è motivo di orgoglio, ho lavorato per essere qui. Sono ossessionato dalla forma fisica di CR7, cerco di imitarlo, è unico".

