Pedullà: “La reazione di Ronaldo? È successo anche a Immobile ma...”

Dibattito serrato intorno alla sostituzione di Cristiano Ronaldo con il Milan. Il Portoghese ha lasciato il campo e lo stadio irritato, gesto non passato ovviamente inosservato. Ai microfoni di Sportitalia, Pedullà ha parlato del bianconero tirando in ballo anche il caso Immobile: "Ronaldo non ha avuto alcun rispetto dei suoi compagni. Anche Immobile, quando sostituito da Inzaghi, ha avuto una reazione eccessiva dettata dalla rabbia. Con la differenza, però, che il biancoceleste ha chiesto scusa subito. I due episodi non possono essere paragonati".

