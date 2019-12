PHOTOGALLERY - Lazio - Udinese, gli scatti dall'Olimpico de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio cercava la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, l'Udinese il riscatto della sconfitta con la Sampdoria. Ha avuto, nettamente, la meglio la squadra di Inzaghi, che ha strapazzato i bianconeri in un primo tempo a senso unico e amministrato con intelligenza la ripresa. 3-0 il risultato finale del match dell'Olimpico, valido per il 14° turno di Serie A e deciso da una doppietta di Immobile e da una rete di Luis Alberto. Capitolini terzi in classifica a -6 dalla Juve, friulani quindicesimi a soli +4 sulla zona retrocessione. Queste le immagini più belle dell'Olimpico: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.