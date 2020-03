Pianese, completamente guarito il giocatore affetto da Covid-19: il comunicato

Il giocatore della Pianese che era risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa è completamente guarito. Sottoposto a due tamponi faringei, risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, il 23enne si è completamente ripreso. Lo ha confermato il governatore della Toscana, Enrico Rossi, con una nota stampa: "L'Asl sud est e l'Azienda ospedaliera universitaria di Siena mi hanno comunicato la completa negativizzazione del calciatore di 23 anni della Pianese. Per il giovane c'è la completa guarigione, non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo".